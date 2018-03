Ce message de Macky Sall à deux de ses lieutenants : "le 24 février 2019, je serai le seul candidat"

Les divergences entre responsables de l'Alliance pour la République (Apr) à Podor risquent de porter préjudice à la mouvance présidentielle lors de la prochaine élection présidentielle. Alors que le ministre des Transports Abdoulaye Daouda Diallo et le Directeur général du Centres des œuvres universitaires de Dakar (Coud) se disputent le leadership dans cette localité située au nord du Sénégal, le Président Macky Sall a cru bon de désamorcer la tension.



Il a chargé le président du Conseil départemental de Podor de délivrer un message d'union aux deux protagonistes, qui se livrent, depuis quelques temps à une guerre dans les médias. "Messieurs, le 24 février 2019, je suis le seul candidat. Il n’y a pas personne d’autre au niveau de la coalition Benno bokk Yakaar ou de l’Apr qui est candidat. Donc, si vous estimez que c’est pour moi que vous travaillez, appelez à ce que tous les gens de Podor votent. Vous devez vous unir, voter dans l’unité, me donner une majorité qualifiée à Podor", a rapporté Mamadou Dia, qui parrainait la journée d'intégration des étudiants de Demette (région Saint-Louis).



Selon Dia, le patron de l'Apr demande aux responsables de son parti de taire les divergences et de son concentrer sur sa réélection au premier tour de la Présidentielle en 2019