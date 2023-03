Ce que pèse Sadio Mané en termes de revenus publicitaires

L'international sénégalais Sadio Mané qui touche 22 millions d'euros (14,4 milliards CFA) de salaire par an au Bayern Munich, a d'autres sources de revenus. Ces dernières proviennent de ses contrats publicitaires signés avec des marques et autres entreprises de renom.Le site spécialisé sportune.fr cite parmi les marques qui utilisent l’image de Sadio Mané, l’équipementier New Balance, l’opérateur de transfert d’argent Western Union et l’Indonésie dont il est l’ambassadeur en depuis 2018. Sportune précise que ces trois sponsors rapportent aux Lions « plus ou moins de 2 millions d’euros (1,3 milliard de francs CFA).Qu’ils soient sportifs ou de collaboration commerciale, Sadio Mané juge d’abord son confort ou intérêt personnel et celui de ses proches. Il n’ira pas sur des marques auxquelles il n’adhère pas. A 30 ans, le capitaine des "Lions" de la Teranga en compte peu, raconte sportune.fr.Qui ajoute que s’il a choisi en 2020, de quitter Nike pour s’engager avec la montante New Balance, c’est moins pour une question d’image ou financière, qu’en raison de la qualité des produits fournis. Sadio Mané s’en était expliqué, il refusait l’idée que l’on puisse lui imposer un modèle de chaussures à porter, alors même que ses pieds lui servent de premier outil de travail. Le dauphin du Ballon d’or 2022 a d’autres priorités que d’engranger un maximum d’argent dans sa carrière.