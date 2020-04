Ce que risquent les proches de Macky Sall, accusés de malversation, c’est la démission (Abdoul Mbaye)

Inexcusable! Inadmissible! Le frère puis le beau frère pour gérer plus de milliards que quiconque hors leurs mérites et compétences. A chaque fois un dispositif légal et réglementaire spécial pour faciliter éventuelles dérives. Seuls risques: une démission.

— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) April 18, 2020



L'ancien Premier ministre sénégalais, Abdoul Mbaye ne semble pas gober la gestion des milliards FCFA du Sénégal par les proches du président Macky Sall. Il l'a exprimé ce samedi sur compte tweeter, évoquant le cas de Aliou Sall, avec l'affaire Pétro-Tim et celui de Mansour Faye accusé de favoritisme, dans l'offre du marché de transport de vivres.