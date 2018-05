Ce qui a conduit le gendarme de Pikine à se suicider

Lundi, juste après la rupture du jeûne, la nouvelle bouleversante d'un gendarme qui s'est tiré une balle dans la tête à hauteur de la Cité Lobatt Fall à l'entrée de Pikine fait le tour de la toile. Mais peu d'informations fiables quant aux motivations du suicidaires sont données. Si certains parlent d'un gendarme à la retraite perturbé, d'autres avancent d'un homme mentalement instable.



Ce mercredi 23 mai, le gendre du défunt s'est confié dans les colonnes du journal L'Observateur pour donner plus de détails sur l'homme. Il se nommait Maguette Mbaye, plus connu sous le nom de Ricky Mbaye. Pour les intimes c'était tout simplement Major Mbaye.

"Quand cela lui arrive, il gesticule et ne cesse de parler, tenant des propos souvent incompréhensibles. J’ai alors rassuré son épouse et continué mon boulot 'deux jours auparavant l'une de ses épouses avait dit à son gendre que son beau-père était très agité). Elle est revenue me dire que Major Mbaye est sorti brusquement de la maison pour une destination inconnue. Je l’ai alors appelé au téléphone avec insistance, il n’a pas décroché. N’empêche, on n’était pas inquiets. Hélas, vers 17 heures, lundi, la nouvelle faisant étant du suicide d’un homme de forte corpulence nous est parvenue", raconte-t-il avant de préciser que Major était dépressif et qu'il lui arrivait même de menacer d'ouvrir le feu sur des gens.

Le gendre souligne que quand Maguette Mbaye était dans ses états, ses anciens collègues gendarmes intervenaient et l'emmenaient à l'Hôpital Principal. "Le gendarmerie ne l'a jamais lâché" dit-il.



La source du journal de se rappeler que les problèmes mentaux de "Major Mbaye" ont débuté à son retour d'une mission en Côte d'Ivoire, il y a cinq ans. "Il a perdu une forte somme d’argent constituée de ses primes et autres économies. Cela l’a beaucoup affecté et il a commencé à plonger dans la dépression. N’empêche, il n’était pas fauché. (…) Il avait beaucoup de biens immobiliers et un parc automobile fourni. On a jamais pensé qu’il en arriverait là", révèle le gendre du gendarme qui sera enterré ce mercredi à Touba.