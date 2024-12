Célébration de Noël : le Président Diomaye Faye adresse ses vœux à la communauté chrétienne

À l'occasion de la fête de Noël, le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé ses vœux de joyeuses célébrations à l'ensemble de la communauté chrétienne.



« En ce jour de Noël, je souhaite une joyeuse fête à toute la communauté chrétienne du Sénégal et du monde entier », a écrit le chef de l’Etat sur son compte X (ex Twitter).



« Que cette célébration soit un moment de paix, de partage et de fraternité. En union de prières, pour un Sénégal uni, juste et prospère », a ajouté le Président Faye.