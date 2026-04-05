Dakar : Cheikh Bara Gueye, maire de Darou Nahim, est décédé le samedi 04 avril

Cheikh Bara Gueye, le maire de la commune de Darou Nahim, situé dans le département de Mbacké (centre), est décédé le 04 avril 2026, dans une clinique de Dakar, à la suite d'une longue maladie.



‎ « Nous venons de perdre un homme exceptionnel, au grand cœur, mais surtout un travailleur », a déclaré l’adjoint au maire de Darou Nahim, Abdou Lahat Mbacké, dans des propos rapportés par déclaré à l’Agence de Presse Sénégalaise. ‎Selon lui, le défunt a consacré une grande partie de sa vie à bâtir sa commune, à laquelle « il était profondément attaché ».



‎Abdou Lahat Mbacké a également témoigné que le disparu était un fidèle talibé mouride qui, de son vivant, s’est distingué par son amour indéfectible pour Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du Mouridisme.

