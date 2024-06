Célébration de la Tabaski 2024 : deux dates retenues

Après une célébration à l’unisson de la fête de l’Eid El Fitr communément appelée Korité magnifiée par tous, la communauté musulmane du Sénégal risque-t-elle de renouer avec la célébration des fêtes religieuses dans la division ?



Selon des sources officielles, deux dates sont retenues, « le dimanche 16 pour la CMS » et le « lundi 17 pour l’ASPA ».



En fait, dans un communiqué, la Commission d’Observation du Croissant Lunaire de la Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS) a fixé la date de l’Aïd El Kabîr ou Tabaski pour le dimanche 15 juin. Selon la CMS, « vendredi 7 juin 2024 correspond au 1er jour du mois de Tabaski (Zul Hijja). Ainsi, « le samedi 15 juin 2024 sera le jour d'Arafat et la célébration de la Tabaski, la fête du sacrifice, est prévue le dimanche 16 juin 2024 ».



De son côté, la Commission nationale du croissant lunaire a publié un communiqué dans lequel elle renseigne que ce vendredi 7 juin va être le premier jour de l’observation de la lune.

Et pour l’association sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA), la Tabaski sera célébrée le lundi 17 juin, car explique-t-elle, « la visibilité du premier croissant lunaire ne peut être observable nulle part sur terre à l’œil nu avec une surface éclairée de 0,3 % et une altitude de 2,5° ».