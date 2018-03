Célébration de la journée des femmes au stade Iba Mar Diop : Devant Macky Sall, Bamba Fall a mesuré ses mots

Le maire de la Médina a reçu ce jeudi dans l'après-midi, le président de la République Macky Sall venu présider la journée internationale de la Femme au stade Iba Mar Diop. Au début de son discours, Bamba Fall s'est limité à souhaiter la bienvenue au chef de l'Etat. Ensuite, il s'est contenté de parler des stars du jours.



L'édile de la Médina a salué la bravoure de "nos mères, de nos épouses, nos sœurs, sans qui notre vie serait sans saveur. Il a également fait un plaidoyer pour un changement des conditions et dans le traitement de la femme. Bamba Fall veut un accès plus facile au travail pour les femmes et surtout un traitement salarial adéquat.



Le maire de la Médina a tout de même prié pour le Président Macky Sall et adressé des remerciements à la Première dame Marème Faye Sall.



Le maire de la Médina, qui est un soutien de Khalifa Sall, a été moins élogieux envers le chef de l'Etat que lors des funérailles de son oncle, où il avait déclaré être prêt à travailler avec Macky Sall, devant une importante délégation dirigée par le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne.