Célébration des 100 ans du Président Wade : Pr Moussa Baldé rend hommage à « un combattant infatigable de la démocratie »

Le centenaire du Président Abdoulaye Wade continue de susciter de nombreuses réactions à travers le Sénégal. À cette occasion, le professeur Moussa Baldé a salué la trajectoire exceptionnelle de l’ancien chef de l’État, qu’il qualifie de « combattant infatigable de la démocratie » et d’artisan majeur de l’alternance politique de l’an 2000.



Dans son message d’hommage, Pr Moussa Baldé souligne que le Sénégal rend hommage, à travers cette célébration, à « un acteur majeur de son histoire politique », dont le parcours a été marqué par des combats politiques, des sacrifices et une foi inébranlable dans les valeurs démocratiques.



Selon lui, l’une des plus grandes leçons léguées par le Président Abdoulaye Wade demeure son attachement constant à la paix civile et au respect de la vie humaine dans le combat politique. Il rappelle cette phrase devenue emblématique de l’ancien Président : « Je ne veux pas marcher sur des cadavres pour aller au Palais ».



Pour Pr Moussa Baldé, cette déclaration traduit toute la vision démocratique de Me Wade, fondée sur le dialogue, la confrontation des idées et le rejet de toute forme de violence dans la conquête du pouvoir.



« À travers cette phrase, il affirmait que la conquête du pouvoir ne saurait justifier la violence, que l’ambition politique ne peut être placée au-dessus de la vie humaine, et que la démocratie ne vaut que lorsqu’elle préserve la paix civile », a-t-il indiqué.



À cent ans, estime-t-il, l’héritage du Président Wade dépasse désormais les clivages politiques pour s’inscrire dans l’histoire du Sénégal et dans la mémoire collective de tous ceux qui croient en une République fondée sur le dialogue, la liberté et le respect de la dignité humaine.



Pr Moussa Baldé conclut son hommage en rappelant que « l’on peut conquérir le pouvoir par la force des idées, jamais au prix du sang des Sénégalais », avant d’adresser ses vœux de santé et de longévité à celui qu’il appelle affectueusement « Maama ».



« Continuez d’accompagner encore le Sénégal et l’Afrique, Maama », a-t-il lancé.