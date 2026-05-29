Section de Recherches : Guy Marius Sagna annonce sa convocation à la gendarmerie

Guy Marius Sagna annonce avoir été convoqué à la Section de Recherches de la Gendarmerie pour une « affaire le concernant ». Dans une publication sur Facebook, le député dénonce également la « tentative de rapt » visant son collègue Cheikh Bara Ndiaye, survenue il y a quelques jours devant l'Assemblée nationale.



« Sous Macky Sall, nous dénoncions les non-convocations, les rapts dans la rue, ainsi que d'autres violences inutiles exercées sur les citoyens », a écrit le député de Pastef.



« Nous nous sommes battus pour mettre fin à ce manque de respect envers les citoyens. Les citoyens doivent pouvoir recevoir des convocations en temps utile. La force publique ne doit pas être utilisée pour tenter d'humilier des citoyens. La force de l'État doit servir à relever les citoyens, non à les abaisser », a-t-il ajouté.



Selon lui, la lutte continue. « La justice sénégalaise semble plus prompte à s'occuper des patriotes que des assassins de nos martyrs, des tortionnaires de nos camarades, et de la reddition des comptes en général. Cette lutte sera gagnée par mon camp : le camp souverainiste africain du Sénégal. Nous aviserons ».



