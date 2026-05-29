Touba : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils de Serigne Saliou Mbacké

La communauté mouride est en deuil. Serigne Cheikh Saliou Mbacké est décédé ce vendredi 29 mai à Khelcom. Il était l'un des fils de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife général des mourides.
Figure religieuse respectée, Serigne Cheikh Saliou Mbacké occupait une place importante au sein de la famille de Serigne Saliou. Il assurait le khalifat de son père après le décès de son frère aîné, Serigne Moustapha Saliou Mbacké.
Figure religieuse respectée, Serigne Cheikh Saliou Mbacké occupait une place importante au sein de la famille de Serigne Saliou. Il assurait le khalifat de son père après le décès de son frère aîné, Serigne Moustapha Saliou Mbacké.
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