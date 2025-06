Célébration en différé de la JME à Kolda : l'événement marqué par une randonnée pédestre contre la pollution plastique

C’est sous le signe de l’engagement collectif que la Journée mondiale de l’environnement (JME) a été célébrée en différé ce samedi 21 juin à Kolda, dans le sud du Sénégal. Placée sous le thème mondial « Mettre fin à la pollution plastique », cette journée a réuni autorités administratives, services techniques, organisations de la société civile et citoyens engagés, dans une volonté commune de faire front contre ce fléau environnemental.



Dans son allocution prononcée à cette occasion, le directeur régional de l’environnement et des établissements classés (DREEC) a tenu des propos fermes et mobilisateurs :



« Nous avons pour obligation de combattre tous la pollution plastique. Boutons hors de Kolda les déchets plastiques si nous voulons un environnement sain. »



Un appel sans équivoque qui a trouvé écho auprès des participants, tous conscients des dangers que représente la prolifération du plastique pour les écosystèmes locaux et la santé publique.



Lui emboîtant le pas, le gouverneur de région, Moustapha Ndiaye, a mis en lumière l’impact destructeur des déchets plastiques sur la nature, soulignant la nécessité d’une action immédiate et coordonnée.



« Les déchets plastiques polluent nos sols et menacent la biodiversité. J’appelle à une mobilisation générale pour éliminer la pollution plastique partout, » a-t-il déclaré.



La célébration a été marquée par des activités de sensibilisation, des campagnes de ramassage des déchets ces derniers temps, ainsi que des engagements fermes pris par les différents acteurs locaux pour adopter des comportements écoresponsables.