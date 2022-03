Centrafrique: l'ensemble des partis d'opposition annonce boycotter le dialogue républicain

En République centrafricaine, le dialogue républicain débute ce lundi 21 mars 2022. Promis depuis un an et demi par le président Touadéra, il est censé mettre terme à la crise qui secoue le pays. À la dernière minute, l'ensemble des partis d'opposition qui avaient pourtant participé jusqu'ici aux préparatifs viennent d'annoncer qu'ils boycottent finalement la rencontre au motif que leurs exigences ne sont pas satisfaite. L'opposition réclamait notamment l'inclusion des groupes armés et que soit abordée la crise électorale de 2020.