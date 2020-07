Centrafrique: offensive contre le groupe armé 3R dans l'ouest du pays

La Minusca annonce avoir repris la ville de Nyem ce mercredi, célèbre commune d'élevage. Une perte importante pour le mouvement 3R, qui vit notamment de la taxation sur la transhumance. La Minusca déclare aussi avoir neutralisé trois éléments alors que les casques bleus repoussaient une attaque à Gedze. La mission dit avoir récupéré au cours de ses différentes opérations armes, munitions et motos.



L'objectif de l’opération « A la Londo » est de pousser les 3R à se replier vers leur fief de Koui, car le groupe n'a eu de cesse d'étendre sa zone de contrôle ces derniers mois. Des éléments de Sidiki Abbas ont même été vus pour la première fois dans les préfectures de la Lobaye ou de l'Ombella Mpoko. Ils ont par ailleurs poursuivi leurs diverses activités de taxation, mais aussi intensifié leurs activités minières, précise le dernier rapport des experts de l'ONU.



Sidiki Abbas a repris le maquis au mois de mai après avoir subi des menaces de la part des autorités affirme-t-il, sans pour autant quitter officiellement l'accord de paix signé en février de l'année dernière. Mais les attaques et violations du groupe se sont multipliées ces dernières semaines, indique la Minusca, qui considère les 3R comme le groupe actuellement le plus actif dans le pays.