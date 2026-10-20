Centrafrique: trois otages, dont la sous-préfète de Bambouti, libérés après dix mois de captivité

Trois personnes retenues en otage depuis près de dix mois dans le Haut-Mbomou, dans le sud-est de la Centrafrique, ont été libérées, lundi 19 octobre. Il s'agit de la sous-préfète de Bambouti, Koumba Ndiaye, et de deux agents de l'Autorité nationale des élections, enlevés le 28 décembre 2025. Ils ont retrouvé la liberté grâce à des démarches de médiation impliquant l'église catholique, des députés et la Minusca.





Presque dix mois de captivité ont pris fin en Centrafrique, lundi 19 octobre, pour la sous-préfète de Bambouti, Koumba Ndiaye, ainsi que pour deux agents de l'Autorité nationale des élections (ANE). Leur libération a été confirmée par la famille de Koumba Ndiaye ainsi que par les autorités locales et la Minusca.



Ces trois personnes avaient été enlevées le 28 décembre 2025, jour de quadruple scrutin dans le pays (présidentielle, législatives, municipales et régionales). Leur enlèvement avait été revendiqué par les miliciens du groupe Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG). Un quatrième otage, un commandant de brigade de gendarmerie, avait réussi à s'évader au mois d'août.



Cette libération serait le résultat de plusieurs mois de démarches et de négociations. Selon des sources proches du dossier, la médiation a été menée par l'évêque de Bangassou, Monseigneur Aurelio, ainsi que le collectif des députés du Haut-Mbomou et de la Minusca.



Aucune rançon n'aurait été versée, selon les informations recueillies. Les trois anciens otages seront transférés, par avion, vers Bangui dans les prochains jours. Selon des sources proches du dossier, leur état général est jugé satisfaisant, même si des examens médicaux approfondis restent nécessaires.