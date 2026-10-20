Soudan: 53 morts dans une frappe de drone de l'armée contre un marché

Une frappe de drone de l'armée a fait 53 morts dans un marché du sud du Soudan, pays en guerre secoué ces derniers jours par une série d'attaques meurtrières, selon nos confrères de RFI, citant une annonce faite ce mardi 20 octobre 2026 par des autorités locales.



«Une frappe dévastatrice de drone a été menée lundi (19 octobre) contre le marché par les Forces armées soudanaises», a indiqué l'administration de la zone d'Abyei dans un communiqué, ajoutant que le bilan initial de 53 morts et 27 personnes «grièvement blessées» pourrait «malheureusement s'alourdir».



Pour l’heure, les circonstances exactes de cette frappe de drone n’ont pas été communiquées. Des enquêtes, quant à elles, sont en cours.