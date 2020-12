Centrale thermique de Malicounda (120MW) : la Senelec décaisse 101 milliards de F CFA pour réduire ses coûts de production

Pape Demba Bitèye Directeur général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), a effectué ce mercredi, une visite des équipements de la Centrale de production d’énergie indépendante (IPP) de Malicounda de 120 MW au Port de Dakar. Ce projet estimé à 101 milliards de F CFA, va participer à la conversion du parc de production de Senelec au gaz, avec des coûts de production qui seront plus réduits. A cet occasion, M. Bitèye a annoncé la présence déjà au Port de Dakar de la centrale flottante de 220 MW qui, à partir du mois d’avril fonctionnera au gaz.



« Après avoir gagné le pari de la disponibilité de l’électricité au Sénégal, conformément aux instructions du président de la République, Senelec est en train de dérouler son programme de réduction des coûts. Ce programme suppose une bonne maîtrise des coûts de production. C’est pour cela nous devons adapter, sélectionner, les machines les plus performants qui sont capables de nous donner les meilleurs performances technico-économique. C’est dans ce cadre qu'un appel d’offre international a été lancé et qui a été gagné par le promoteur Melec PowerGen », a déclaré Pape Demba Bitèye.



Selon lui, ces moteurs vont participer à la conversion du parc de production de Senelec au gaz, avec des coûts de production qui seront plus réduits par rapport ce qu’on a observé jusque-là.



« Aujourd’hui vu que le gaz est en perspective, Senelec doit prendre les dispositions pour être prête pour que l’ensemble des parcs de production puissent être prêts. Je dois juste signaler que vous avez devant vous une centrale flottante de 220 MW qui, à partir du mois d’avril fonctionnera au gaz, en attendant l’arrivée de notre gaz domestique. Ce programme rentre dans le cadre de la décentralisation de notre parc de production », s'est-il félicité.



Poursuivant ses propos, M. Bitèye d'ajouter : « Jusqu’à présent, la plupart des centrales sont localisées au niveau de Dakar et de Taiba Ndiaye. Maintenant nous allons mettre 120 MW au niveau de Malicounda qui nous permettrons de satisfaire la demande en électricité. C’est un projet IPP de 101 milliards de F CFA qui constitue le coût du projet. Ce qui est clair, comparé aux machines que nous avons, le prix d’achat de l’électricité et le coût de production de cette électricité sera beaucoup moins cher que ce que nous avons jusqu’à présent ».