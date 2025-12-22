Niary tally : un garçon de 8 ans perd la vie dans un incendie

Papa Lobotte, un garçon d’environ huit ans, a perdu la vie dans un incendie survenu le week-end dernier dans le quartier de Niary Tally, à Dakar.



Alerté, le commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar s’est rendu sur les lieux. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont constaté que le feu avait déjà été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Toutefois, le corps sans vie du jeune garçon a été retrouvé sous les décombres, rapporte le journal L’Observateur.



La victime a été découverte entièrement calcinée. L’origine exacte de l’incendie demeure, pour l’heure, inconnue. Selon les premières constatations relayées par le quotidien, le feu se serait déclenché dans un couloir de la maison, à l’endroit où se trouvait un canapé.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du sinistre.

