Tanaff : deux responsables de Pastef arrêtés, le parti dénonce une « cabale » avant l’arrivée du Président

La tension monte à Tanaff. À quelques heures de la visite du Chef de l’État, deux responsables locaux du parti Pastef ont été interpellés par la gendarmerie pour « tentative de sabotage ». Une accusation balayée d’un revers de main par le bureau communal qui dénonce « des manœuvres visant à ternir leur image. »



Les responsables ont affirmé avoir reçu des directives claires de leur hiérarchie consistant à réserver un accueil digne et républicain au Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, à agir dans le calme et le respect des institutions et à ne pas céder aux provocations extérieures. « Ces allégations mensongères ne visent qu'à ternir l'image de notre parti et à semer la confusion », a déclaré le bureau communal.



Face à la situation, le bureau de Pastef-Tanaff a tenu à prendre les devants, en dégageant toute responsabilité pour d'éventuelles perturbations. Le parti suggère que toute agitation serait le fruit de « manœuvres de diversion étrangères à leurs rangs. » Le parti appelle ses militants à la retenue tout en restant mobilisés pour « défendre les intérêts de la communauté dans la paix et la dignité ».



Cependant, les deux responsables sont toujours, entre les mains de la gendarmerie, informe Libération.

