Ligue 1 (J8) : Première victoire pour Guédiawaye FC, le Jaraaf bat l'US Gorée

La 8ᵉ journée de la Ligue 1 s’est bouclée le dimanche 21 décembre 2025 avec la première victoire de la saison pour Guédiawaye FC et la chute du leader US Gorée face au Jaraaf.



Guédiawaye FC a enfin débloqué son compteur. Les « Crabes » ont créé la surprise en infligeant à Casa Sports sa première défaite de la saison (2-0). Malgré ce succès, GFC reste lanterne rouge avec 3 points, tandis que Casa recule à la 3ᵉ place avec 13 unités.



De son côté, AJEL de Rufisque a manqué l’occasion de s’emparer de la tête du classement. Accrochés à domicile par Dakar Sacré-Cœur (1-1) au stade Ngalandou Diouf, les Rufisquois concèdent un deuxième nul consécutif à domicile. Avec 14 points (+4), AJEL reste deuxième et voit s’échapper la première place.



L’US Gorée, malgré sa première défaite de la saison concédée face au Jaraaf (0-2), conserve son fauteuil de leader avec 15 points. Cette victoire permet au Jaraaf d’enchaîner un troisième succès et de grimper à la 5ᵉ place avec 12 points.



À Diourbel, Génération Foot a réalisé une démonstration en écrasant la Sonacos (4-0). Les Grenats occupent désormais la 10ᵉ place avec 8 points, tandis que la Sonacos recule à la 6ᵉ position (12 pts).



Les autres rencontres de la journée se sont soldées par des matchs nuls vierges : Stade de Mbour (8ᵉ, 11 pts) face à HLM Dakar (12ᵉ, 7 pts) et AS Pikine (7ᵉ, 11 pts) contre Linguère (13ᵉ, 7 pts).



En ouverture de cette 8ᵉ journée, samedi, Teungueth FC s’est imposé face à l’AS Cambérène (1-0), consolidant sa 4ᵉ place avec 13 points, tandis que Wally Daan et l’US Ouakam se sont quittés dos à dos (0-0).