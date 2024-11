Centre HLM Grand Médine : une affluence faible des électeurs

Le vote pour les élections législatives a débuté à 8 h ce matin, mais le constat est celui d'une faible affluence. Au centre des HLM Grand Médine, où se trouvent les bureaux de vote des candidats Thierno Bocoum, Amadou Ba et Mbaye Ndiaye, il n'y a pratiquement personne. Seules la presse et les forces de l’ordre sont visibles. Les électeurs arrivent un par un pour voter, sans file d'attente.



Selon le représentant de la CENA, à 11 h, seulement 90 électeurs avaient été enregistrés. Thierno Bocoum a déjà voté. Au moment où ces lignes sont écrites, Amadou Ba est attendu dans les prochaines minutes, son équipe de communication étant déjà sur place. Quant à Mbaye Ndiaye, il n'est pas encore arrivé.



Le centre de vote comprend 10 bureaux et un total de 5 797 inscrits. La situation reste calme et aucun incident n’a été signalé.