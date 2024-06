Centre de Dialyse du Hangar des Pèlerins : le ministre de la Santé annonce des mesures pour améliorer les conditions des patients

Suite à sa visite surprise du samedi 08 juin 2024, au Centre de Dialyse du Hangar des Pèlerins où sont hébergés les patients hémodialysés de l'hôpital Aristide Le Dantec, après sa fermeture, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Docteur Ibrahima Sy a annoncé plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de vie et soins des patients.



Selon un document parvenu à PressAfrik les mesures prises par le ministre concernent : L’Amélioration de la Mobilité : « Le Ministre a exprimé sa détermination à faciliter l'obtention d'un véhicule de liaison pour permettre aux patients de rallier les points de passage du transport public », peut-on lire.



Il a également fait part de sa disponibilité pour trouver une « ambulance pour remplacer les deux qui ne sont plus en bon état, en attendant le retour des patients à l'hôpital ».



La deuxième mesure vise à renforcer les Volets Hygiène et Assainissement : « Le ministre instruira la Direction des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enlever tout le matériel encombrant et non fonctionnel stocké aux abords immédiats du centre. En outre, des contacts seront établis avec les services dédiés de l'État pour améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement », renseigne le document.



La troisième mesure concerne le Stockage de Matériel Médical et Disponibilité des Médicaments : « Séance tenante, le Ministre a échangé par téléphone avec les responsables du hangar pour qu'ils prêtent au centre d'hémodialyse un local pouvant servir de magasin de stockage des kits de dialyse exposés à ciel ouvert devant le hangar », lit-on.



Le même source renseigne que le Dr Ibrahima Sy a également annoncé « qu'une autre visite sera effectuée prochainement pour suivre l'effectivité des mesures mises en place. Cette démarche illustre la volonté du Ministre de répondre rapidement et efficacement aux besoins des patients et du personnel hospitalier, tout en garantissant un environnement de soins optimal pendant la période de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec ».



Pour information, lors de sa visite, le ministre a inspecté les lieux pour s’imprégner des conditions d’accueil et de prise en charge des malades. Il a échangé avec les patients et le personnel hospitalier présents, révélant plusieurs préoccupations. Les problèmes soulevés incluent des questions liées à l'hygiène, à l'assainissement, au stock de matériel médical, ainsi qu'à la mobilité des patients, exacerbée par l'enclavement des locaux, selon le document.