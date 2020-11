Centres de redressement de Kara: découverte d'un réseau de trafic de chanvre indien et de traite de personnes

Les trois opérations menées par de la Section de recherches de la gendarmerie nationale ont permis de démanteler un réseau de vol de scooters, de trafic de chanvre indien, et de traite de personnes dans les centres de redressement du marabout Serigne Modou Kara. Ces opérations ont aussi conduit à l'interpellation de plus d'une quarantaine d'individus .



"Du 26 au 28 novembre 2020, des éléments de la Section de recherches (SR) ont effectué un transport à Ouakam, pour exploiter un renseignement sur le vol d'un scooter. A cette occasion, les enquêteurs ont découvert trois (03) autres scooters faisant l'objet de recherches et par incidence, un lieu de regroupement de plusieurs individus, en majorité jeunes, âgés de 17 à 42 ans, placés sous haute surveillance victimes de séquestration, de maltraitances, voire de torture. Ils vivent dans des conditions sanitaires déplorables, dans des endroits présentés comme des daara de redressement, tenus par des disciples de Serigne Modou KARA. Les responsables se font appeler « commandant » et « colonel », informe la gendarmerie dans un communiqué parcouru par Pressafrik.



Souffrant visiblement de maladies et de malnutrition sévère, les stigmates des sévices corporels sont visibles sur les corps des victimes, dont certains semblent avoir perdu la raison. Les mis en cause affirment qu'ils ne mangent qu'un repas par jour et ne se lavent qu'une fois par semaine. En outre, un des mis en cause appellé "Ndaama géant » chez qui il a été retrouvé six (06) paquets de chanvre indien, est allé se réfugier au domicile de Serigne Modou KARA, dont le fils Ahmadou Mbacké l'a heureusement reconduit à l'unité, suite aux mises en garde du commandant de la SR, souligne la note.



Les témoignages des victimes font également état de plusieurs décès durant ces deux dernières années, dont le dernier remonte à trois jours, sur lesquels des investigations sont en cours. Plusieurs blessés ont été secourus et acheminés d'urgence au service de santé de la Gendarmeie et à l'hôpital principal de Dakar, par les soins des éléments de la Section de recherches et du médecin chef de la Gendarmerie.



Ainsi, le 26 novembre, d'abord, dix huit (18) personnes ont été découvertes aux Mamelles, sous la garde de quatre (04) geoliers. Ensuite, le 27 novembre à Guediawaye, deux cent treize (213), dont sept (7) mineurs, séquestrés dans un immeuble R+1 et entassés dans huit (08) chambres, ont été libérées de ces lieux de détention.



En fin, un transport effectué le samedi 28 novembre 2020, sur deux (02) autres sites situés à Malika et à la Zone B, a permis de découvrir respectivement, vingt-deux (22) et cent (100) pensionnaires, dont une (01) fille âgée de 17 ans.



Au total, quarante-trois (43) personnes ont été interpellées, dont six (06) à Ouakam, treize (13) à

Guédiawaye, vingt (20) à la Zone Bet quatre (04) à Malika.



La Section de recherches qui a démantelé un réseau de vol de scooters, de trafic de chanvre indien et de traite d'êtres humains informe que l'enquête se poursuit sous la direction du Procureur de la République, précisément pour les faits d'association de malfaiteurs, vol en réunion en temps de nuit, trafic de drogue, traite de personnes et complicité.