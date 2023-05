Ces règles strictes enfreintes par les célébrités lors du Met Gala 2023

Ce lundi 1er mai, certaines des plus grandes stars de ce monde se sont réunies à New York pour assister à la cérémonie prestigieuse du Met Gala. Dans la pure tradition philanthropique américaine, pour lever des millions de dollars, le gala du Met, qui a lieu le premier lundi de mai, est destiné à financer le département mode du musée, The Costume Institute, dont l’exposition annuelle, à partir du 5 mai, rend hommage au couturier Karl Lagerfeld, indissociable de la maison Chanel.

Comme chaque année, les célébrités qui sont invitées à l’événement sont priées de respecter certaines règles. Parmi elles: ne pas prendre de photos sur le tapis rouge ni à l’intérieur du Met Gala et ne pas fumer. Mais durant cette édition 2023, plusieurs ont bafoué le règlement, s’autorisant quelques selfies et clichés durant la soirée. Ainsi, on a pu apercevoir des photos prises de l'intérieur par Pedro Pascal, qui a posé aux côtés de Bradley Cooper, mais également par l’actrice Halle Bailey. Cette dernière s’est affichée avec Cardi B ou encore Serena Williams. Idem pour Billie Eilish, qui a pris quelques clichés dans les toilettes du Met Gala.