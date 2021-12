« Cette affectation, c’est un instrument entre les mains du Président Macky Sall pour me combattre », Guy Marius Sagna

Le leader du mouvement Frapp-France Dégage" (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine) a effectué une sortie dans la presse pour dénoncer les nombreuses affectations dont il a fait objet avec le pouvoir du Président Macky Sall. Selon lui, il a fait l'objet de 6 affectations en 8 ans, une tous les 16 mois. Pour l’activiste, cette affectation est un instrument entre les mains du Président Macky Sall pour le combattre.



L’activiste Guy Marius Sagna qui informe qu’il n'a pas encore reçu la notification du document attestant son affectation à Kédougou, déclare qu'il refuse de partir à Kédougou et compte mener une grande marche pacifique avec les forces vives de la région contre la discrimination des zones rurales.



« Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de notification de cette lettre d'affectation. Et effectivement cette déportation, son objectif est clair. Pour vous dire que le Président Macky Sall fait des calculs… Pour lui, s’il fait quitter Guy Marius Sagna à Dakar, le FRAPP va disparaître, je n’aurais plus le temps d’organiser des conférences de presse. Ce qui est sur cette affectation n’existe pas pour moi parce qu’elle ne m'a pas était notifié. Le Président Macky Sall quel que soit le lieu où il va m’affecter, je ne partirais pas. Six affectations en 8 ans. Macky Sall doit faire une gestion démocratique pour tous les fonctionnaires », a déclaré Guy Marius Sagna.



« Il y a des questions beaucoup plus importantes comme le limogeage du Directeur général de la Poste, et ceux qui appauvrissent les Sénégalais, pourquoi le président Macky Sall laisse Bibi Baldé à la tête de la Poste ? J'aime mon pays, j'aime mon continent, et je le démontre à travers mes engagements politiques et professionnels », tonne l'activiste.