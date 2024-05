Chambre criminelle de Thiès : Il brûle vif son père pour "laver l'honneur de sa mère accusée d'adultère"

Une affaire de vengeance a été jugée par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Le jeune F.Diop, âgé de 25 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il a aspergé d’essence son père avant de le brûler vif. Interrogé sur son acte, le prévenu a déclaré qu’il voulait venger sa mère accusée d’adultère.



Les faits qui lui sont reprochés remontent au 23 mai 2021 au village de Kéry Diop, dans la commune de Notto Gouye Diama (département de Tivaouane). Pour laver l’honneur de sa mère que son époux, CH. Diop, accusait d’adultère, le fils F.Diop n’avait aucune autre solution que d’en finir avec son père. Après que sa mètre a quitté le domicile conjugal à cause de cette histoire, l’époux CH.Diop était sur le point de prendre une deuxième femme.



C’est à la veille du mariage, rapporte L’Observateur, que le fils va décider de passer à l’acte. F.Diop va organiser l’isolement de sa cible en faisant sortir les autres du salon. Ceci fait, il asperge d’essence son père et déclenche le feu sur lui. Après son acte, le jeune garçon prend la fuite pour aller se réfugier au village de Taïba Ndiaye.



Conduit à l’hôpital, le père de famille succombe à ses blessures. Le mis en cause sera ensuite retrouvé et cueilli par la gendarmerie puis placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès.



Appelé à la barre, F.Diop a reconnu avoir brûlé vif son père, mais a déclaré ne pas connaître les raisons de son acte. Devant le juge, l’accusé n’a pas voulu débattre sur ls faits.



Dans son réquisitoire, le procureur a requis la perpétuité contre le prévenu. Rendant son verdict, le juge a reconnu coupable F.Diop de parricide et l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle.