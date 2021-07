Championnat d’Afrique Karaté Zone 1: les « Lions » rentrent auréolés de 6 médailles

Ces championnats d’Afrique de Karaté disputés le Week-end écoulé en Guinée, ont enregistré la participation des tireurs venus du Mali, de la Sierra Leone, du Sénégal et de la Guinée.

Pour cette compétition sous-régionale, le Sénégal avait déplacé 6 tireurs. Au terme de la compétition, les « Lions » ont récolté 6 médailles, dont 3 en Or et 3 en argent.



Chérif Konaté (en juniors kumité), Ibrahima Diop (en junior Kata), et Nassimento Malack (en séniors Kumité) ont été les médaillés d’or sénégalais, en terre guinéenne. Mouhamed Sarr (en séniors Kata), Serigne Fallou Ngom (en juniors Kumité se sont consolés avec la médaille d’’argent, rapporte le quotidien sportif « Stades ».