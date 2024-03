Championnat d’Afrique scolaire U15 : Les « Lioncelles » terminent à la deuxième place

En finale du tournoi scolaire Zone UFOA A à Nouakchott en 2024, les joueuses sénégalaises ont subi une défaite (1-0) contre la Gambie. L’équipe féminine du Sénégal a ainsi pris la deuxième place du tournoi, manquant la qualification pour le championnat d’Afrique, rapporte Wiwsport.



Par contre dans la catégorie masculine U15, le Sénégal a battu la Guinée en finale. Après un temps réglementaire conclu sur un score de 1-1, les jeunes joueurs sénégalais ont finalement triomphé lors de la séance de tirs au but avec un score de 6-7.



Ainsi, le Sénégal s’est hissé au sommet, devenant le champion de la Zone A chez les hommes et se qualifie au Championnat d’Afrique de football Scolaire de la CAF.



La Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal se disputaient le titre des garçons U15.