Championnats d’Afrique de boxe : le Sénégal gagne sept (7) médailles, dont une en or

Le Sénégal s’est bien débrouillé aux championnats d’Afrique de boxe 2024 à Kinshasa. Le Sénégal est placé troisième avec sept médailles, dont une en or. L’information a été donnée ce dimanche 27 octobre par le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de boxe, Malick Niang.



La médaille d’or a été remportée par Karamba Kébé, dans la catégorie des moins de 92 kilos. Cette belle victoire porte le palmarès du Sénégal à deux médailles d’or remportées aux Championnats d’Afrique de boxe. Le premier provient de Pape Mamadou Sow en 1998, en Algérie.



La délégation sénégalaise a obtenu deux médailles d’argent, grâce à Mouhamed Abdalah Diallo (- 67 kilos) et Awa Cheikh Mbaye (- 66 kilos).

Maïmouna Ndong (- 70 kilos), Khadidiatou Cissé (+81 kilos), Serigne Abdou Mbacké Diop (- 60 kilos) et Idrissa Guèye (- 63,5 kilos) ont décroché des médailles de bronze.



Selon Malick Niang, « Le Sénégal est troisième, derrière le Maroc et la République démocratique du Congo, qui sont respectivement premier et deuxième. C’est de très belles performances ».