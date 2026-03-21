Championnats du monde d’athlétisme en salle : Saly Sarr remporte la médaille de bronze

La Sénégalaise Saly Sarr remporte la médaille de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme en salle avec un saut de 14,70 m. L’athlète sénégalaise devient la deuxième Sénégalaise à décrocher une médaille aux Championnats du monde d’athlétisme en salle.



23 ans après l’exploit de Kène Ndoye, médaillée de bronze à Birmingham en 2003, Saly Sarr a terminé troisième du triple saut, ce samedi 21 mars, en Pologne. Elle a réalisé un saut mesuré à 14,70 m, se classant derrière la Cubaine Leyanis Hernández (14,95 m) et la légende vénézuélienne Yulimar Rojas (14,86 m).