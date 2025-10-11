Changement de Commandement à Ziguinchor : Le Colonel Cheikh Gueye à la tête de la Zone militaire n°5

​La Zone militaire n°5 de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, a un nouveau commandant. Le Colonel Cheikh Gueye a officiellement pris ses fonctions, succédant au Colonel Yaya Diop. Dans sa première déclaration, le nouveau chef militaire a affirmé son engagement à maintenir la stabilité dans la région et à intensifier la lutte contre les trafics illicites.



​S’exprimant au micro d’iRadio, le Colonel Cheikh Gueye a exposé les grandes lignes de sa mission, la qualifiant de « claire ». « Il s'agit de défendre l'intégrité territoriale dans la région de Ziguinchor par un contrôle de zone cohérent, efficace pour faire face à toute menace, mais aussi participer à la lutte contre les différents trafics de bois, de drogue, etc. ».



​L'officier a notamment ciblé la coupe illicite du bois et la culture du chanvre indien (drogue), promettant de les combattre avec détermination. ​Au-delà de la sécurité frontalière et de la lutte contre le crime organisé, le Colonel Gueye a insisté sur la nécessité de maintenir un « haut niveau de vigilance opérationnelle » dans cette région stratégique.

​

Il a également souligné l'importance de la coopération et de la collaboration avec les acteurs locaux, a savoir les ​Forces de défense et de sécurité, d’entretenir des relations « franches et bonnes » avec les autres forces déployées dans la zone. Renforcer la collaboration avec l’administration de Ziguinchor, et d’assurer la « quiétude » et la « liberté dans la circulation des biens » pour les habitants.



​Le nouveau commandant a positionné la Zone Militaire n°5 comme un « rôle de rempart et de vigile » essentiel pour la région. « La zone militaire numéro 5 va jouer un rôle de rempart et de vigile pour consolider effectivement la stabilité de la région mais aussi assurer la sécurité des populations », a-t-il déclaré.



​Le Colonel Cheikh Gueye s'est engagé à exécuter la mission avec « beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination » afin de permettre à la « belle région de Ziguinchor de retrouver la paix, la stabilité mais aussi le développement économique et social ».