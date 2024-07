Chant raciste visant l’équipe de France : Nicolas Jackson soutient son coéquipier de Chelsea Enzo Fernández

Dans la tourmente par rapport à sa vidéo polémique avec l’Argentine, où lui et certains de ses coéquipiers entonnent un chant raciste contre l’équipe de France, Enzo Fernández peut bénéficier du soutien d’un de ses coéquipiers en club, Nicolas Jackson.



En effet, le Sénégalais a publié une vidéo de l’Argentin, avec un petit garçon, avec des émojis poing droite noir et poing gauche blanc et un cœur au milieu ainsi qu’une photo avec lui, dans sa story Instagram.



Enzo Fernández a commenté la publication de Jackson en lui répondant : « Te quiero, amigo mío (je t'aime mon ami) ».



Un acte surprenant de la part du numéro 15 des Blues, surtout après la réaction de plusieurs joueurs français de Chelsea, qui seraient très énervés contre Fernández, dont Wesley Fofana, qui a réagi mardi sur ses réseaux sociaux.

L’ancien joueur du Benfica Lisbonne s’est depuis excusé. Quant au club londonien, une enquête interne aurait été débutée.





Avec Footmercato