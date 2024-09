Chavirement d’une pirogue à Mbour : le capitaine de l’embarcation arrêté

L’enquête sur le chavirement tragique d’une embarcation de migrants en partance pour l’Espagne dimanche dernier avance. Le capitaine de la pirogue, identifié comme C. Sall, a été arrêté. Selon le quotidien L’Observateur, le mis en cause, pêcheur et principal organisateur de cette opération d’émigration clandestine, était également le propriétaire de la pirogue qui a sombré.



À en croire le journal, C. Sall, âgé de 52 ans, polygame et père de 12 enfants, a été interpellé hier lundi vers 17 heures alors qu’il tentait d’échapper à son arrestation en se livrant à des pratiques mystiques auprès de charlatans.



Le passé du pêcheur dans le trafic de migrants ne serait pas nouveau. Lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir embarqué 88 candidats, lesquels auraient payé entre 300 000 et 400 000 F CFA pour cette traversée périlleuse. Cependant, des rescapés contestent fermement cette version, affirmant que la pirogue, surchargée, transportait en réalité plus de 200 personnes, dont cinq femmes et de nombreux enfants.



Après son arrestation, C. Sall a été conduit de nuit dans les locaux du commissariat urbain de Diamaguène, où l’affaire est désormais instruite.



Les corps de cinq autres personnes, dont ceux de trois femmes en état de putréfaction, ont été découvert hier lundi sur la plage de Tama Lodge (Mbour). Ces nouvelles victimes s’ajoutent aux quatre premiers corps déjà retrouvés par les sapeurs-pompiers.



Pour rappel, neufs corps sans vie ont été repêchés et déposés à la morgue de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour suite au chavirement d’une pirogue de migrants dimanche soir au large de Mbour.