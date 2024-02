Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis : une trentaine de morts et quarantaine de blessés annoncés

A Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, la mer continue de rejeter les corps sans vie de migrants décédés lors du chavirement de la pirogue qui serait partie de Joal, une commune du Sénégal située à l'extrémité de la Petite-Côte, en mi-février. Le bilan s'alourdit. Même s'il n' y a pas encore de chiffres exacts, certaines sources parlent de 29 à 30 morts. Le nombre de blessés a aussi évolué. Il passe de 19 à une quarantaine.



Une vingtaine de rescapés ont été secourus sur les 317 passagers qui étaient à bord. Parmi eux, certains sont d'origine gambienne et d'autres guinéenne.



Les recherches se poursuivent. Plus de 200 personnes sont recherchées par les sapeurs-pompiers aidés par les pêcheurs locaux dans leurs opérations de recherche qui ont repris ce jeudi.



Un comité régional de crise a été installé. Il est dirigé par le gouverneur et qui regroupe toute l'administration au niveau régional.