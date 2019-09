Chavirement d'une pirogue à l'île de la Madeleine: le bilan provisoire donne 4 morts

Une pirogue qui ramenait des jeunes partis en excursion, a chaviré en pleine mer à l'île de la Madeleine. Le bilan provisoire fait 4 morts et une vingtaine de jeunes sont bloqués sur l’ile dont le fils du ministre des Forces Armées Sidiki Kaba.



Le bilan fourni par les sapeurs-pompiers fait état de 35 rescapés dont de nombreux Sénégalais, 6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois et 3 Bissau-Guinéens.Les mauvaises conditions météorologiques avec notamment la pluie et un vent fort seraient à l’origine de cet accident.



Le président de la République, Macky Sall, était sur les lieux pour s’enquérir de la situation, rapporte Seneweb.