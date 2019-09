Chavirement d'une pirogue au large de Dakar: Macky Sall invite les Sénégalais à la plus grande prudence

Le président Macky Sall a invité les Sénégalais à la plus grande prudence et au respect des normes de sécurité en vigueur surtout en cette période d’intempéries, avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes de la foudre et personnes décédées lors du naufrage d’une pirogue au large de Dakar. Parmi les 41 victimes, 6 personnes sont mortes, selon le bilan provisoire.