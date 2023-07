Chavirement de pirogue au large de Ouakam: 17 victimes dénombrés

Le bilan du chavirement d'une pirogue au large de Ouakam s'alourdit. Au moment où les lignes sont écrites, une équipe de PressAfrik, signale un total de 17 victimes. Quinze (15) morts et deux (2) personnes ont été secourues par les sapeurs pompiers.L'accident s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi sur la plage de Ouakam (commune dakaroise) vers la Mosquée de la Divinité.L'origine du naufrage, selon des indiscrétions, aurait été causés par une course poursuite entre la marine nationale et les candidats à l'émigration irrégulière.Les recherches se poursuivent dans les eaux de Ouakam. Le moteur ainsi que la pirogue ont été retrouvés. Le Préfet de Dakar, la gendarmerie ainsi que les sapeurs-pompiers sont sur les lieux.