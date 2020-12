Chef d’Etat Major Général des Armées: Macky remplace Birame Diop par Cheikh Wade à partir du 30 mars 2021

À compter du 30 Mars 2021, le Général de Corps d’armée Cheikh Wade sera nommé Chef d’Etat Major Général des Armées (CEMGA), en remplacement du Général Birame Diop qui sera admis dans la 2e section (réserve) des cadres de l’Etat major.



Le Général Cheikh Wade sera élevé au rang et appellation de Général de corps d’armée à partir du 1er janvier 2021. De même, le Général de division Jean Baptiste Tine sera élevé au même rang et appellation à partir du 15 janvier. Tous les deux dans la première section active.



Aussi, les rang et appellation de Général d’armée aériennes seront conférés au Général de corps aérien Biram Diop à partir du 1er janvier 2021.