Ousmane Sonko annonce la présentation prochaine du plan de redressement économique du Sénégal

Lors du Conseil des ministres du mercredi 23 juillet 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que le plan de redressement économique du Sénégal sera prochainement dévoilé au public.



Selon le communiqué du Conseil, le « Premier ministre après avoir rappelé les constats alarmants du rapport d’audit des finances publiques par la Cour des comptes, a annoncé au Conseil le plan gouvernemental de redressement économique de notre pays qui sera présenté au grand public et aux partenaires à travers un agenda qui sera communiqué ultérieurement ».



Pour rappel, le chef du gouvernement avait a annoncé le 1er juillet la publication du plan de redressement national, élaboré par son équipe pour sortir le pays de la crise économique.



« Dans les jours à venir, je présenterai au Sénégalais le plan de redressement. On y travaille depuis des semaines. Nous dirons aux Sénégalais point par point comment nous allons faire pour contraindre à l’Etat pour diminuer son train de vie et quelles seront nos orientations face à nos partenaires », avait déclaré Ousmane Sonko.



Il avait également souligné la gravité de la situation économique du pays, qu’il impute à la gestion du précédent régime.