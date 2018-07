Cheikh Bamba Diéye défie le Macky : "s'il est courageux, je ne dois pas passer la nuit chez moi"

"Macky Sall est le président des associations de malfaiteurs du Sénégal parce qu'il a trié sur le volet les magistrats les plus corrompus au Sénégal pour juger Khalifa Sall", martèle le secrétaire général du Fsdb/J, Cheikh Bamba Dièye en marge d'un rassemblement organisé par les soutiens du maire de Dakar.



L'ex-maire de Saint-Louis a désigné nommément le juge Malick Lamotte, qui a condamné le maire de Dakar à cinq (5) ans de prison ferme, parmi les "complices de Macky Sall (et comme) membre éminent de l'association des malfaiteurs" dont il parle.



Le président de la Cour d'Appel de Dakar, qui dirige le procès en appel de Khalifa Sall, n'a pas été épargné, par Cheikh Bamba Dièye. "Demba Kandji (…) aussi est un membre éminent de l'association des malfaiteurs. Il est membre des magistrats corrompus devant l'éternel et un de ceux qui font la honte du pays et de la justice sénégalaise."



Bamba Dièye d'ajouter : "Si Macky est courageux, je ne dois pas passer la nuit chez moi. S'il a emprisonné Khalifa Sall, c'est parce qu'il veut s'accrocher au pouvoir, car il sait que si Khalifa se présente, il ne sera jamais réélu", peste t-il, dans L'AS.