Cheikh Gueye, coach Sonacos : « Le titre devrait se jouer entre Jaraaf et Génération Foot »

Le titre de la Ligue 1 sénégalaise devrait se jouer entre le Jaraaf de Dakar et Génération-Foot. C'est l’opinion de l’entraîneur de la Sonacos de Diourbel, Cheikh Gueye. Selon lui, « C’est fort possible que ça se joue entre Jaraaf et Génération Foot, ils ont plus de prédispositions et conditions par rapport aux autres équipes », a déclaré le jeune technicien de Sonacos.



Deuxième du classement avec 38 points derrière Jaraaf (1er avec 41 points), le coach des huiliers estime que Jaraaf a de « gros moyens financiers et humains » et que « son effectif est l’un des plus complets de ce championnat et il a su stabiliser son staff technique ».



Il ajoute : « à quelques journées de la fin du championnat, le Jaraaf ne va plus lésiner sur les moyens pour assouvir cette soif de titre ».



Concernant, Génération-Foot, le technicien indique qu’à l’image de «L’Olympique Lyonnais au début des années 2000 en France, Génération-Foot a les moyens de régner sur le football national pendant plusieurs années ».



Dans ce contexte, la Sonacos de Diourbel se présente surtout en outsider, si l’on en croit son entraîneur, surtout que l’équipe fanion du Baol vient de réintégrer l’élite avec un nouveau staff.

« Mais soyez rassurés, nous nous ferons respecter et nous tenterons jusqu’au bout de bousculer la hiérarchie », et si jamais les équipes de devant « trébuchent, la Sonacos ne se gênera pas pour ramasser la mise », assure Cheikh Gueye.



La Sonacos est certes « dans des conditions de performance » mais c’est surtout « une équipe qui vient de la Ligue 2 avec beaucoup de jeunes joueurs et un staff à l’apprentissage », a conclu Cheikh Gueye.



Avec APS