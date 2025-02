Cheikh Omar Diagne : un appel à la peine de mort contre "les criminels économiques"

Lors de cette conférence, l'ancien ministre, visiblement en colère, n'a pas mâché ses mots. Cheikh Omar Diagne a exprimé une vive indignation face aux révélations contenues dans le rapport. Il a dénoncé des pratiques qu’il juge "criminelles" et "irresponsables", accusant le régime de Macky Sall d'une gestion des affaires publiques qui a, selon lui, porté préjudice à l'État et au peuple sénégalais. Dès lors, il appelle à l'application de la peine de mort pour les auteurs de crimes économiques. "Macky Sall, ses ministres et ses directeurs généraux sont les fautifs. Il y a une chaîne de responsabilités qu’il faut établir. Il faut les punir et les sanctionner sévèrement. Si j’en avais le pouvoir, j’aurais rétabli la peine de mort pour les exécuter. C’est très important", a soutenu Cheikh Omar Diagne.



Selon Cheikh Omar Diagne, Macky Sall, ainsi que ses anciens collaborateurs impliqués dans les irrégularités financières, devraient faire face à une sanction d'une extrême gravité. "Ma conviction, est que les auteurs de crimes économiques, on doit les tuer", a-t-il ajouté. Il a estimé que de telles pratiques mettaient en danger la stabilité et la prospérité du pays. Et qu'il était nécessaire de prendre des mesures radicales pour marquer un tournant décisif dans la gouvernance du pays.