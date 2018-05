Cheikh Seck, président Jaraaf : « je veux construire un grand club »

Le président du Jaraaf Cheikh Seck a étalé ses ambitions à la tête du club de la Médina après avoir remporté le titre du champion du Sénégal saison 2017/2018.

«Je veux construire un grand Jaraaf. Développer le patrimoine du club que les gens nous ont légué. Je préfère bâtir un grand club que de gagner des trophées. Quand tu bâtis un grand club, c’est à partir de là que tu peux avoir des retombées », a révélé le président dans les colonnes du quotidien Stades.



Ce titre de champion du Sénégal cette année n’a pas surpris Cheikh Seck, car selon lui c’était ça l’objectif avant même le début du championnat. « On avait pensé remporter ce titre avant le coup d’envoi du championnat. On s’est préparé pour et l’équipe s’est bien renforcée. En plus, notre formation était classée 3e, la saison dernière et l’année d’avant, on avait terminé 2ème. Donc, il fallait être champion cette année », a-t-il poursuivi.



Selon lui, Jaraaf est sacré champion grâce l’humilité du staff mais aussi du coach Malick Daf et le talent des joueurs.



«L’humilité est une valeur sur laquelle les gens doivent se baser pour atteindre leur objectif et le Jaraaf s’est basé sur cela cette année avec un entraineur, Malick Daf et des joueurs de talent », a ajouté Cheikh Seck.