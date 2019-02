Cheikh Tidiane Gadio sur les propos de Wade: " il est toujours dans la logique de sa théorie...Karim ou l'Apocalypse"

Désormais allié du Président Macky Sall, candidat à sa propre réélection, l'ancien ministre des Affaires étrangères (sous Wade) Cheikh Tidiane Gadio pense que Wade veut plonger le Sénégal dans le chaos, simplement parce que son fils est écarté de l'élection.



"Je suis désolé de le dire, de façon très honnête, c’est vraiment encore une fois la théorie : mon fils ou l’apocalypse" a déclaré celui qui a été épinglé dans une affaire de corruption par la Justice américaine



Le leader du Mpcl d'avertir le camp du pouvoir sur l'image négative qu'une riposte contre la personne de Abdoulaye Wade pourrait renvoyer à l'opinion nationale et internationale, compte tenu de son âge et de sa posture d'ancien chef d'Etat.

"Il nous faut tout faire pour garder notre sang froid. Que personne n’ose poser la main sur Me Wade, que personne n’ose même penser à l’arrêter", dit-il avant d'ajouter: "par contre, si ses partisans ou des gens qui lui sont proches, s’inspirant de ses paroles, déclenchent la violence dans notre pays, force restera à la loi et notre pays doit se défendre. Mais, Me Wade, faisons tout pour l’entourer d’une sorte de pourtour de protection, laissons le s’exprimer, souhaitons qu’il change son discours (…) " a soutenu Cheikh Tidiane Gadio, sur le plateau de l'émission Grand Jury de la Rfm.