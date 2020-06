Cheikh Yérim Seck fera face au Doyen des juges demain mercredi

Les choses se corsent pour le journaliste Cheikh Yérim Seck. Déféré au parquet ce mardi, il a bénéficié d’un retour de parquet en début d’après-midi. Cependant le procureur de la République a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre le patron de Yérim Post, qui selon les dernières informations reçues, fera face au Doyen des juges d’instruction ce mercredi.



Cheikh Yérim Seck est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions dans l’affaire Batiplus sur laquelle il révélait la saisine de 4 milliards de Fcfa de la Gendarmerie chez la famille Farès. Une somme qui a été en grande partie rendue à cause d’interventions venues d’en haut.



Devant la Section de Recherches, il lui a été demandé de fournir des preuves de ses allégations. Chose qu’il a refusée de faire, sous prétexte qu’il révélerait par la même occasion ses sources. Un droit que lui consacre l’article 16 du Code de la presse.



Le Synpics et l’ONG Reporters Sans Frontières ont dénoncé ce mardi l’arrestation de l’ancien chroniqueur du Magazine Jeune Afrique.