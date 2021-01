Chelsea: Frank Lampard va être limogé, Tuchel pour le remplacer ?

L’histoire entre Frank Lampard et Chelsea est sur le point de s’achever. Selon le quotidien britannique The Telegraph, l’ancien capitaine emblématique des Blues (2001-2014) devrait être limogé de son poste d’entraîneur, qu’il occupe depuis juillet 2019. L’annonce devrait intervenir dans les toutes prochaines heures, ses joueurs ayant été invités à ne pas se présenter sur le terrain d’entraînement d’ici ce lundi après-midi.



Dimanche, Chelsea a pourtant assuré l’essentiel en FA Cup face à Luton Town (3-1), grâce à un triplé de Tommy Abraham, mais le technicien anglais paye au prix fort un début de saison très contrasté. Certes, son équipe a terminé à la première place de son groupe de Ligue des champions, garantissant une double confrontation avec l’Atlético Madrid en 8e de finale, mais elle est à ce jour distancée en Premier League : neuvième avec 29 pts après 19 journées, là où ses principaux concurrents en au moins quatre de plus avec minimum un match de moins.



Son limogeage pose donc ensuite la question de sa succession. Les dirigeants londoniens ont un faible pour Julian Nagelsmann mais il apparaît peu probable qu’il quitte Leipzig avant la fin de la saison. Deux options se présentent alors : nommer un technicien par intérim pour les prochains mois ou régler dans l’immédiat ce dossier. Si cette dernière solutions venait à être prise, l’ex-entraîneur du Paris-SG, Thomas Tuchel, tiendrait la corde mais la piste menant à Massimiliano Allegri n’est pas encore complètement refermée.



uvrirait alors toutes les portes à Thomas Tuchel. L’ancien entraîneur du Paris-SG, lui-même évincé il y a un mois, est fortement pressenti pour succéder à Frank Lampard sur le banc de Chelsea.