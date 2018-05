Chelsea : Kanté élu joueur de l'année

N'Golo Kanté (27 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a toujours la cote en Angleterre. Malgré la saison moyenne de Chelsea, 5e à deux points de la 4e place de Liverpool à une journée de la fin, le milieu défensif français a livré des prestations très solides et n'a pas déçu les supporters. Pour preuve, l'international tricolore a été élu joueur de l'année par les fans du club londonien.