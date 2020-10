Chelsea: Lampard promeut officiellement Edouard Mendy gardien n°1 des Blues

🇬🇧 Chelsea

Edouard Mendy est le nouveau gardien titulaire de Chelsea en lieu et place de Kepa. Et c'est Frank Lampard, entraîneur des Bleus qui a confirmé cette ascension du Sénégalais suite à ses belles prestations: deux cleans-sheets dont celui réalisé face au FC Séville (0-0), en Ligue des champions, mardi dernier.«Il (Edouard Mendy) a très bien joué lors de ses trois matchs, il a réalisé un bon arrêt aujourd’hui. Il a fait deux cleans-sheets, avec le match de ce soir (Chelsea vs Séville). Il est arrivé pour apporter de la concurrence. Nous connaissions ses qualités et il les a déjà montrées. Dans l’état actuel des choses, il est le numéro 1, mais il faut toujours se battre pour cette place », a déclaré le coach anglais en conférence de presse.