Chelsea : Mauricio Pochettino quitte le banc des Blues

C’est officiel ! L’entraîneur des Blues de Chelsea, Mauricio Pochettino a quitté le banc de l’équipe londonienne. La nouvelle est confirmée par les instances du club ce mardi 21 mai.



Pourtant étant très côté du côté de la capitale anglaise, Pochettino ne sera pas le coach des coéquipiers de Nicolas Jackson la saison prochaine. Selon les médias britanniques, son départ serait lié à sa « non implication sur le mercato d’été du club. Il serait donc écarté du marché de cette fin de saison. Ce que n’accepte pas l’ancien coach de Tottenham. Ainsi, les deux parties se sont quittés d’un accord à l’amiable ».



Arrivé cette saison chez les Blues, Pochettino a terminé, avec Chelsea cette saison, 6ème en Premier League et a qualifié donc sa formation en Europa League pour la saison prochaine.



Son départ acté, la présidence du club cherche déjà son potentiel remplaçant. Des noms, comme ceux de l’entraineur du Sporting CP, Ruben Amorim, et Kieran McKenna, qui a mené Ipswich à la promotion en Championship cette saison, sont évoqués du côté de Londres comme les potentiels successeurs du coach argentin.