Chelsea: Quatre (4) joueurs absents face au Réal Madrid

Quatre (4) joueurs de Chelsea manqueront a la rencontre du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, mardi soir (21h). L'annonce a été faite par le coach de Chelsea Thomas Tuchel en conférence de presse, ce lundi matin.



« Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell sont absents, Romelu Lukaku ne peut pas voyager et Ross Barkley est malade », a fait savoir Thomas Tuchel.



Le coach Allemand a également annoncé le retour de César Azpilicueta qui a été testé négatif au Covid_19 et qui sera donc dans le groupe de Chelsea pour ce match de C1 face au Real.